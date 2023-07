Dacia a inceput deja sa lucreze la cea de-a patra generatie a modelului Sandero. Noua masina care va aparea in 2027 sau 2028 va fi prima electrica de clasa B a companiei, ce va promite o accesibilitate de varf in segmentul sau.Dupa succesul modelului Dacia Spring in 2021, firma isi schimba acum atentia catre electrificarea modelelor de baza existente, mentinand costurile scazute si sporind eficienta prin reducerea greutatii. Prima generatie Sandero a fost lansata in 2008, a doua in 2013, iar ... citeste toata stirea