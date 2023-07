In 13 iulie intra in vigoare legea prin care se prevede inchisoare cu executare pentru cei care sunt implicati in accidente rutiere mortale, in timp ce conduc sub influenta alcoolului, a drogurilor sau fara permis.Este vorba despre Legea nr. 213/2023 pentru completarea art.91 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.Potrivit noii reglementari, nu se poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere in cazul unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea uneia ... citeste toata stirea