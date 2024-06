De la 1 octombrie, inculpatii aflati sub control judiciar vor putea fi monitorizati cu bratari electronice. Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta care da posibilitatea monitorizarii cu bratari electronice si in cazul persoanelor aflate sub control judiciar sau arest la domiciliu, dar si pentru persoanele eliberate conditionat si care au anumite restrictii."Inceput ca proiect pilot in anul 2022, pentru protejarea victimelor violentei domestice, sistemul informatic de monitorizare ... citește toată știrea