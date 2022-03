De luni, incepe Postul Pastelui. Este cel mai lung si aspru post. Ce este interzis sa faci

De luni, 7 martie, incepe Postul Pastelui, care este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai lungi posturi de peste an si cel mai aspru.Postul Pastelui dureaza 40 de zile, incepe luni, in 7 martie, si se va incheia pe 14 aprilie.Sarbatoarea Sfintelor Pasti sau Invierea Domnului, va fi sarbatorita in acest an in data de 24 aprilie.In trecut se postea pentru ca reprezenta pregatirea catehumenilor, persoane adulte care urmau sa fie botezate in ziua de Paste si sa intre in biserica.In zilele ... citeste toata stirea