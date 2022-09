De LUNI: Romanii pot investi in titluri de stat Tezaur cu dobanzi de pana la 8,10% pe an. Care sunt conditiile

De luni, 3 octombrie, romanii pot investi in titluri de stat Tezaur, cu dobanzi de pana la 8,10% pe an, potrivit Ministerului de Finante.Banii vor fi utilizati pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice."Incepand de luni, 3 octombrie a.c., romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 2 ani si dobanzi anuale de 7,75%, respectiv 8,10%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata", anunta Ministerul de ... citeste toata stirea