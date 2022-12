De Mos Nicolae, se deschide Targul de Craciun de la Sebes: ateliere de lectura si creatie, spectacol de magie, spectacol de teatru, concerte de colinde

Marti, 6 decembrie 2022, incepe targul de Craciun de la Sebes. Atmosfera de sarbatoare va fi adusa de cei mai mici artisti ai orasului care frecventeaza scoala de muzica si de teatru a Centrului Cultural "Lucian Blaga" Sebes si care au bucuria de a deschide programul sarbatorilor de iarna.De altfel, majoritatea evenimentelor de iarna pregatite in acest an sunt dedicate copiilor, care beneficiaza zilnic de ateliere creative la biblioteca, plus vizionari de filme, intalniri cu personaje de ... citeste toata stirea