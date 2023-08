Incepand de vineri, 25 august, programul de circulatie pe DN67 C - Transalpina se modifica.Astfel, soferii vor putea circula pe sectorul Ranca (km 34+800) - Obarsia Lotrului (km 59+800) in intervalul orar 08:00 - 20:00.Potrivit CNAIR, pe acest sector de drum este instituita restrictie de tonaj (3,5 tone), iar viteza de deplasare maxima admisa este de 30 km/h.Mentionam ca in prezent circulatia rutiera intre Ranca si Obarsia Lotrului este permisa in intervalul orar 08:00 - 18:00. ... citeste toata stirea