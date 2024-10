De Ziua Internationala pentru eradicarea saraciei, Jandarmeria Alba continua actiunile umanitare!

Pentru ca nu putem fi indiferenti la oamenii care sufera si care au nevoie de ajutor, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Avram Iancu Alba, am demarat o a doua campanie umanitara pentru o familie greu incercata din localitatea Berghin.Am vizitat aceasta familie prima data chiar inainte de Pasti, cand am venit in sprijinul lor cu bani pentru a incepe constructia unei case noi in care sa poata locui, avand in vedere ca locuinta veche este in stare avansata de ... citește toată știrea