Dealer de droguri, retinut la Electric Castle. La operatiune au participat politisti de la BCCO Alba Iulia si Cluj

Politisti din cadrul B.C.C.O. Cluj-Napoca si B.C.C.O. Alba Iulia au fost in weekend misiune la Electric Castle.Potrivit unui comunicat al Politiei, lucratori din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu, duminica, 17 iulie, cu privire la savarsirea infractiunii de efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, in contextul desfasurarii misiunii in zona unui festival de muzica.Ulterior, dosarul penal a fost ... citeste toata stirea