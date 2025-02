Decizie finala in dosarul bordelului cu minore din Apuseni: fostul primar al Abrudului si alti 4 barbati, condamnati de instanta

Decizie finala in dosarul bordelului cu minore din Apuseni. Curtea de Apel Alba Iulia a respins apelurile declarate in aceasta cauza. Ramane valabila hotararea Tribunalului Alba.Magistratii Tribunalului Alba au decis, in aprilie 2024, pedeapsa de inchisoare cu executare de 8 ani, pentru un antrenor de fotbal, care ar fi controlat bordelul. Nicolae S., fost primar al Abrudului, a fost condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare." (...) respinge, ca nefondate, apelurile ... citește toată știrea