DEER, Delgaz Grid si alti 4 furnizori de energie, amendati pentru intarzieri la citirea indexului din contoarele clientilor

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a amendat 6 furnizori de energie pentru ca au citit indexul cu intarziere. Amenzile ajung la 2.400.000 lei.Printre acestia se afla si Delgaz Grid si DEER (Distributie Energie Electrica Romania) care au fost taxate de ANRE cu cate 400.000 de lei fiecare."La sfarsitul anului 2022 am dispus actiuni de control inopinate la operatorii de distributie a energiei electrice, prin care am verificat modul de indeplinire a obligatiei de ... citeste toata stirea