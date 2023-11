Deficit de locuri de munca in tarile UE: 42 de sectoare din uniune inregistreaza deficit de forta de munca, arata datele oficiale ale Comisiei Europene.In fiecare domeniu lipsesc milioane de angajati. Spre exemplu, in domeniul tehnologiei informatiilor ar mai fi nevoie la nivel european de inca 11 milioane.Comisia Europeana a propus miercuri crearea unei platforme online unde sa fie introduse ofertele de locuri de munca in sectoarele cu deficit de forta de munca in statele UE pentru care ... citeste toata stirea