DEFINITIVAT 2022: Notele finale la examen, publicate astazi. Candidatii afla rezultatele dupa contestatii

Definitivat 2022: Ministerul Educatiei publica joi, 4 august, rezultatele finale la Definitivat 2022. In Alba, au fost depuse 23 de contestatii, dupa primele rezultate la proba scrisa din 20 iulie.Concursul de definitivat reprezinta un examen de intrare si avansare in cariera didactica. Examenul poate fi sustinut de cadrele didactice care au cel putin un an vechime in invatamant si este obligatoriu pentru obtinerea gradelor didactice.Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie sa ... citeste toata stirea