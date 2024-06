Dejectii in panza freatica si facturi umflate la apa potabila pentru locuitorii comunei Bucium din partea administratiei locale.

Lipsa totala de respect fata de locuitorii comunei Bucium, judetul Alba din partea administratiei locale. Conducerea primariei pare sa fie nepasatoare cu privire la sanatatea populatiei. Vidanja comunei este golita in mod repetat in raurile din localitate, ulterior dejectiile infiltrandu-se in panza freatica.Situatie alarmanta in comuna Bucium dupa ce mai multe imagini arata ca vidanja primariei este golita chiar in raul care traverseaza localitatea. Oamenii spun ca aceste practici se fac in ... citește toată știrea