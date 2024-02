Democratia este in suferinta in lume din cauza razboaielor si a polarazii politice (studiu)

Standardele democratice au scazut in intreaga lume in 2023 din cauza raspandirii razboaielor, a practicilor autoritare si a scaderii nivelului de incredere in partidele politice traditionale, conform unui studiu realizat de The Economist Intelligence Unit (EIU) publicat joi, relateaza AFP.In timp ce doua noi tari, Paraguay si Papua Noua Guinee, sunt clasate printre democratii in 2023, media globala a indicelui a scazut la 5,23 din 10, de la 5,29 in anul precedent, cel mai de jos nivel de la ... citește toată știrea