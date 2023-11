Denes Tiberiu, barbatul de 47 de ani din Alba, suspectul principal intr-un caz de crima care a ingrozit Timisoara, in luna august a acestui an, ramane in arest preventiv.Este vorba despre o crima comisa in data de 15 august, intr-un cartier din Timisoara. Atunci Tiberiu a intrat peste o femeie de 77 de ani pentru a o talhari. A atacat-o si a lasat-o intr-o balta de sange. Desi la fata locului au ajuns paramedicii, starea femeii era critica si a decedat in drum spre spital.Denes Tiberiu, ... citeste toata stirea