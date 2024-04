Deschiderea oficiala a sezonului turistic in Cetatea Alba Carolina Garda Apulum si Garda Cetatii isi reiau spectacolele, din 1 mai

Mii de oameni vin, in fiecare an, in Cetatea Alba Carolina, special pentru spectacolele de reenactment istoric. Alte zeci de mii vin si pentru aceste show-uri sustinute de Garda Apulum si Garda Cetatii, unice in Romania. Alba Iulia este gata sa-i primeasca si in acest an, cu o oferta turistica remarcabila: concerte, festivaluri, evenimente memorabile.Incepand din 1 mai, odata cu deschiderea oficiala a sezonului turistic in Cetate, se reiau si spectacolele de reconstituire istorica antica si ... citește toată știrea