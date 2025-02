Descoperire macabra in raul Aries : Cadavrul unui barbat de 58 de ani, gasit in zona "Podul vechi". Politia investigheaza circumstantele mortii!

In dimineata zilei de 28 februarie 2025, politistii din orasul Baia de Aries au fost sesizati, prin SNUAU 112, de catre un tanar de 26 de ani, din localitatea Ocolis, cu privire la faptul ca a observat, in albia raului Aries, pe raza localitatii Lupsa, in zona numita ,,Podul vechi", cadavrul unei persoane.Echipa operativa deplasata la fata locului a identificat cadavrul unui barbat de 58 de ani, din localitatea Musca.In urma ... citește toată știrea