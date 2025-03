Descoperire macabra intr-un bloc din Alba Iulia : barbat de 45 de ani, gasit decedat in apartament. Politia investigheaza cauza mortii

La data de 10 martie 2025, in urma unui apel prin SNUAU 112, politistii din Alba Iulia s-au deplasat in incinta unui bloc de pe strada Vanatorilor din municipiu, de unde a fost sesizat faptul ca o persoana este decedata.Ajunsi la fata locului, politistii au identificat un barbat de 45 de ani, care era decedat in interiorul unui apartament, fara a exista suspiciuni ... citește toată știrea