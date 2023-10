Sute de agricultori din Alba au fost despagubiti cu peste un milion de lei, pentru culturile agricole care au fost afectate de seceta pedologica din 2022.Mai exact este vorba despre 300 de utilizatori de terenuri cu destinatie agricola care au fost despagubiti cu suma totala 1.200.000 lei, pentru culturile agricole infiintate in primavara anului 2022, in suprafata de 6914,08 hectare, afectate de seceta pedologica.Este vorba despre agricultorii care au terenuri ce au fost calamitate in ... citeste toata stirea