Destinatie turistica inedita in Muntii Sebesului: oul urias de piatra format in mii de ani

Un monument al naturii mai putin cunoscut este Oul Arsitei de la Recea, rezervatie geologica din muntii Sureanu, aflata pe teritoriul comunei Pianu, in Muntii Sebesului. Oul Arsitei este, de fapt, un fragment masiv de roca, care s-a desprins cu milenii in urma din partea superioara a versantului Delului Arsitei si s-a oprit la o altitudine de 1.057 de metri. In urma rostogolirii, in decursul a cateva mii de ani, fragmentul de piatra a luat forma unui ou, care are in prezent lungimea 2,20 metri, ... citeste toata stirea