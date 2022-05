Destinul secretarului Marii Uniri de la 1918. Silviu Dragomir, inchis pentru ca a fost in guverne "burghezo-mosieresti"

Destinul mareului istoric si politician Silviu Dragomir ilustreaza perfect modul in care regimul comunist a tratat elitele romanesti de dinainte de al Doilea Razboi Mondial. A fost inchis, fara judecata, pentru simplul fapt ca a facut parte din guverne "burghezo-mosieresti". Silviu Dragomir s-a nascut la 13 martie 1888, in localitatea Gurasada, judetul Hunedoara. A fost doctor in teologie, istoric, membru al Academiei Romane si profesor universitar de istoria popoarelor din sud-est Europei la ... citeste toata stirea