Deva se transforma : lucrari de intretinere si curatenie in oras pentru un mediu mai curat si mai sigur

Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala (SPIGM) Deva deruleaza in aceasta perioada o serie de lucrari esentiale de intretinere a spatiilor verzi si toaletare a arborilor, menite sa imbunatateasca aspectul si conditiile de trai in oras.Echipele de muncitori sunt deja prezente in zona DN 7, la intrarea in oras, unde desfasoara lucrari de curatenie si ingrijire a vegetatiei. Aceste actiuni au scopul de a mentine un mediu urban curat, placut si sigur pentru toti cetatenii. ... citește toată știrea