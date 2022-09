Spiritele s-au incins marti in Consiliul Local Alba Iulia din cauza unei constructii aflate in apropierea Cetatii. Este vorba despre un proiect care vizeaza terasa restaurantului Dante Cafe & Dine din oras.Reprezentantii primariei considera ca este vorba despre o extindere fara autorizatie a restaurantului, pe cand cei care administreaza afacerea spun ca este o terasa ridicata in baza unui PUD aprobat anterior de institutie.Proiectul proune respingerea Planului Urbanistic de Detaliu ... citeste toata stirea