Diana Sosoaca devine europarlamentar. Surse: Partidul SOS va avea doua mandate

In urma alegerilor europarlamentare de duminica, rezultatele partiale arata ca alianta PSD-PNL a obtinut cele mai multe mandate in Parlamentul European - 19. Surpriza vine insa de la partidul SOS al Danei Sosoaca, care a obtinut doua mandate.Update 14:45 Romania are repartizate 33 de mandate in Parlamentul European.Potrivit surselor de la Biroul Electoral Central, alianta PSD-PNL va avea 19 mandate, alianta AUR 6 mandate, iar ADU va avea 3 mandate.Partidul SOS al Dianei Sosoaca a obtinut ... citește toată știrea