"Diferiti, dar egali!", actiune organizata de Inspectoratul de Politie Judetean Alba, in liceele din Cugir si Abrud

In cadrul Campaniei Saptamana Prevenirii Criminalitatii, ziua de luni, 23 mai, a fost dedicata prevenirii discriminarii.Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba, impreuna cu partenerii traditionali in desfasurarea activitatilor informativ - preventive au sustinut dezbateri pe aceasta tema, sub sloganul "Diferiti, dar egali!".Politistii au fost prezenti la Serviciul Public de Asistenta Sociala Cugir - Baia Sociala, unde au prezentat criteriile si formele discriminarii, in scopul de