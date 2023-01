Din 1 februarie, abonamentele la sala de fitness oferite angajatilor sunt fara taxe. LISTA facilitatilor salariale deductibile

Din 1 februarie abonamentele la sala de fitness facute angajati vor fi deductibile pentru companii.Astfel, firmele din Romania vor putea oferi angajatilor abonamente pentru sport si programe de recuperare medicala, iar aceste cheltuieli vor putea fi deduse, in limita a 400 de euro pe an pentru fiecare angajat.In data de 12 ianuarie 2023, in Monitorul Oficial s-a publicat Legea nr. 34/ 2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.Abonamentele trebuie ... citeste toata stirea