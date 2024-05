Din 7 mai, consultatiile medicale in regim ambulatoriu se efectueaza in noul spatiu, din incinta Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia

Incepand de marti, 7 mai 2024, consultatiile medicale in regim ambulatoriu se efectueaza in noul spatiu, proaspat amenajat, din incinta Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. Astfel, ambulatoriul de pe strada Musetelului, nr. 2 se muta definitiv in cadrul spitalului judetean, intr-un spatiu extins, modernizat si dotat corespunzator, in urma unei investitii de 3 milioane de euro.Au fost achizitionate echipamente si aparatura medical noi si performante, mobilier de calitate, instalatii ... citește toată știrea