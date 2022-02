"Din dragoste pentru ucraineni", campanie de ajutorare organizata de Arhiepiscopia Ortodoxa a Alba Iuliei in protopopiatele Alba si Mures

Arhiepiscopia Ortodoxa a Alba Iuliei, prin Sectorul social-misionar si prin Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Irineu, organizeaza campania "Din dragoste pentru ucraineni".In cadrul acestui demers umanitar, sunt desfasurate colecte in bani, alimente neperisabile, articole de imbracaminte si incaltaminte groasa, produse de igiena si apa potabila in toate bisericile din judetele Alba si Mures.Cei care doresc sa vina in sprijinul ... citeste toata stirea