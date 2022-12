Din ianuarie, firmele de curierat trebuie sa raporteze la ANAF livrarile platite ramburs. Ce date vor fi transmise

Firmele de curierat vor trebui sa raporteze la ANAF, din ianuarie, toate livrarile cu metoda de plata ramburs. Masura este instituita pentru ca Fiscul sa creasca nivelul de incasare a taxelor si impozitelor.Legislatia a fost modificata in acest an. Va reprezenta un volum foarte mare de informatii pe care ANAF va trebui sa il gestioneze pentru a putea creste rata colectarii ratelor, in contextul in care platile ramburs inca domina piata livrarilor. Institutia spune ca o astfel de reforma ... citeste toata stirea