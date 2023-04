In contextul anului omagial al pastoratiei persoanelor varstnice in Patriarhia Romana, colonel in retragere Cerghedean Ioan, veteran al celui de-al Doilea Razboi Mondial, a fost vizitat de preotii militari prezenti pentru desfasurarea Cercului Pastoral Misionar al preotilor militari din MAI pentru regiunea Transilvania.A dat pamantului romanesc tot ce a avut: credinta, urmasi, sudoare, iar acum se bucura de zilele pe care Dumnezeu ii ingaduie sa le imparta cu cei dragi.Ne-a poftit in curte si ... citeste toata stirea