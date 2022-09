Directia de Sanatate Publica Alba: Documentele necesare inscrierii / transferului in unitatile de invatamant

Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Alba, au transmis vineri printr-un comunicat de presa, documentele necesare inscrierii / transferului in unitatile de invatamant, conform ordinului MS nr. 438/2021, Anexa 16.La inscrierea in gradinita: adeverinta medicala de inscriere in colectivitate, modelul din Anexa nr. 16.1. (impreuna cu avizul epidemiologic si dovada de vaccinare a copilului - Anexa 16.2) - eliberata de medicul de familie.La inscrierea in clasa pregatitoare:a) Daca elevul a ... citeste toata stirea