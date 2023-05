Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Irineu i-a acordat Ordinul "Credinta si Unire" venerabilului domn Simion Dragoi, fost detinut politic, care a suferit noua ani de detentie in timpul regimului comunist.Ceremonia a avut loc la Resedinta arhiepiscopala din Alba Iulia, miercuri, 31 mai a.c., de la ora 10:00, in prezenta parintilor consilieri ai Centrului eparhial. Nascut pe plaiurile Ohabei din judetul Alba, in 3 aprilie 1931, Simion Dragoi, in varsta de 92 de ani, este cel din urma ... citeste toata stirea