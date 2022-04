Doar un sfert dintre pacientii spitalizati cu COVID isi revin complet dupa un an. Concluziile unor cercetatori

Doar un pacient spitalizat cu COVID-19 din patru este vindecat complet la un an dupa infectare, au anuntat autorii unui studiu britanic, potrivit carora femeile si persoanele obeze prezinta riscuri mai mari de a ramane pentru mai mult timp cu probleme de sanatate dupa contractarea noului coronavirus, informeaza AFP.Noul studiu, prezentat la Congresul european de microbiologie clinica si boli infectioase de la Lisabona si publicat in The Lancet Respiratory Medicine, a folosit datele obtinute ... citeste toata stirea