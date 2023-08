Ruxandra si Andrei sunt doi fosti elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia care in 2023 au absolvit Academia Militara din Sibiu ca sefi de promotie.Potrivit reprezentantilor colegiului este vorba despre doi dintre absolventii Promotiei 2020 a Colegiului National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia au absolvit in acest an ca sefi de promotie, specializarile pe care le-au urmat la Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu.Sublocotenent Ruxandra Dobre a fost declarata sef de ... citeste toata stirea