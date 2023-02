Doi barbati alaturi de doi copii si un caine, salvati de jandarmii montani din Sugag, dupa ce au ramas inzapeziti in Poarta Raiului

Doi barbati alaturi de doi copii si un caine, au fost salvati sambata seara, de catre jandarmii montani din Sugag, dupa ce au ramas inzapeziti in zona Poarta Raiului.Doi copii in varsta de 11 ani impreuna cu tatii lor si un caine, care ramasesera blocati in zapada, au fost transportati cu snowmobilul de jandarmii montani din Alba.Doi barbati in varsta de 40 si 33 de ani, impreuna cu doi minori, toti din Cugir, judetul Alba, au ramas inzapeziti in apropiere de Poarta Raiului.Cei patru doreau ... citeste toata stirea