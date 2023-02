Doi barbati care au dat zeci de spargeri in Alba si in alte judete, trimisi in judecata. Preferau casele persoanelor varstnice

Doi barbati care au dat zeci de spargeri in judetul Alba, dar si prin judetele vecine, au fost trimisi in judecata pentru furt calificat. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia au probat 22 de furturi ale barbatilor.Acestia intrau in locuintele, in special, in cele din mediul rural de unde furau tot ce gaseau si puteau cara cu usurinta. Bani scule, cizme, benzina, ceasuri, totul era luat de acestia.In urma unui furt l-au pagubit pe un batran de 84 de ani cu suma de 50.000 ... citeste toata stirea