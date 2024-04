Doi barbati cercetati pentru distrugere de arbori

La data de 17 aprilie 2024, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebes au efectuat doua perchezitii, ambele in comuna Gura Raului, judetul Sibiu, in vederea documentarii activitatii infractionale a doi barbati, de 38 respectiv 48 de ani, care sunt banuiti de savarsirea infractiunii de ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din radacini, fara drept, de ... citește toată știrea