Doi barbati din Alba, retinuti de politisti dupa ce au condus sub influenta alcoolului. Unul dintre ei avea permisul anulat

Doi barbati din Daia Romana si Hoparta au fost retinuti de politisti dupa ce au fost prinsi duminica, la volanul unor autoturisme, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Unul dintre acestia avea permisul de conducere anulat.Potrivit IPJ Alba, la data de 23 iunie 2024, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au depistat un barbat, in varsta de 42 de ani, din localitatea Daia Romana, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Cut, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In ... citește toată știrea