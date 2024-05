Doi barbati din Ighiu s-au ales cu dosare penale dupa ce au intrat in curtea unui cetatean. Cu ce au iesit la plecare

Doi barbati sunt cercetati pentru furt dupa ce au intrat in gradina unui barbat din Sard. Insa, cand au iesit, au plecat cu o drujba si mai multe scule electrice.Mai pe scurt le-au furat. Drept urmare, s-au ales cu dosare penale pentru furt calificat.Cazul a fost comunicat de IPJ Alba, in buletinul de presa al politiei, in data de 9 mai 2024.Potrivit IPJ Alba, la data de 8 mai 2024, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au identificat si retinut doi barbati de 33 si 22 de ani, ... citește toată știrea