Doi barbati din judetul Cluj, retinuti de politisti, dupa perchezitiile efectuate de catre politisti, la o grupare specializata in falsificarea permiselor de conducere si a certificatelor de competenta profesionala

Doi barbati din judetul Cluj, au fost retinuti de politistii din Alba, dupa perchezitiile efectuate marti, de catre politisti si procurori, in judetele Alba si Cluj, la o grupare specializata in falsificarea permiselor de conducere si a certificatelor de competenta profesionala.De asemenea la audieri, au fost conduse alte 17 persoane, in urma perchezitiilor oamenii legii au ridicat inscrisuri si dispozitive electronice.In urma actiunii desfasurata marti, 18 ianuarie 2022, de catre politistii ... citeste toata stirea