Un accident rutier a avut loc, miercuri seara, pe Calea Motilor din Alba Iulia.In accidentul rutier, au fost implicate doua autoturisme care au intrat in coliziune fata-spate.In urma impactului, doi barbati au fost raniti fiind transportati la spital, pentru ingrijiri medicale.La data de 31 mai 2023, in jurul orei 18,30, pe strada Calea Motilor din Alba Iulia, un tanar de 20 de ani, din comuna Lupsa, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanta suficienta ... citeste toata stirea