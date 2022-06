Doi barbati retinuti de politistii din Zlatna. Au agresat o familie din localitate

Vineri seara, in orasul Zlatna, a avut loc un scandal izbucnit intre membrii unei familii din localitate si doi barbati.Cei doi barbati, implicati in scandal au fost retinuti de catre politisti, fiind acuzati ca in timpul scandalului izbucnit, au agresat pe membrii unei familii, acestia din urma avand nevoie de ingrijiri medicale.La data de 25 iunie 2022, politistii din Zlatna au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un doi barbati, unul de 23 de ani, din Cisnadie, judetul Sibiu si ... citeste toata stirea