Un incendiu puternic a avut loc sambata seara, la la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita.Mai multe explozii au avut loc in zona statiei GPL, in urma deflagratiilor bilantul este unul negru: 2 persoane si-au pierdut viata, iar 57 au fost ranite.Cele doua persoane care si-au pierdut viata, sunt sot si sotie, barbatul a fost primul care decedat la fata locului, acesta a facut infarct, dupa ce a vazut-o pe sotia acestuia arsa.Femeia era internata la Floreasca ... citeste toata stirea