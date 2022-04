Doi soferi beti, implicati intr-un accident de circulatie, pe o strada din Blaj

Un accident rutier intre doua autoturisme ai caror soferi au baut inainte de a urca la volan s-a produs duminica dimineata, pe o strada din Blaj, iar in urma impactului, o pasagera a fost ranita.La volanul celor doua masini, se aflau un tanar in varsta de 21 de ani din Blaj, respectiv o tanara in varsta de 18 ani, din Cetatea de Balta.La data de 3 aprilie 2022, in jurul orei 03,15, politistii din Blaj au intervenit pe strada Clujului din municipiu, unde a fost semnalata producerea unui ... citeste toata stirea