Doi soferi din Aiud, depistati de politisti la volan, sub influenta bauturilor alcoolice

Doi soferi din municipiul Aiud, au fost depistati sambata, la un control in trafic, de catre politisti rutieri aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.Soferii turmentati se vor alege cu dosare penale.La data de 19 noiembrie 2022, in jurul orei 08,00, politistii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 62 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Protopop Iosif Pop din municipiul Aiud, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii ... citeste toata stirea