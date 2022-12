Doi tineri din Rosia de Secas, depistati de politisti, in timp ce vindeau materiale pirotehnice

Politistii din Blaj au confiscat marti peste 2700 de articole pirotehnice, in cadrul unei actiuni pentru combaterea ilegalitatilor in domeniul comertului si detinerii articolelor cu continut pirotehnic.Oamenii legii au confiscat intreaga cantitate, de la doi tineri din comuna Rosia de Secas, depistati in timp ce vindeau materialele pirotehnice pe strada.La data de 13 decembrie 2022, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau pe raza localitatii Ungurei, comuna Rosia de ... citeste toata stirea