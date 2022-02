Doi tineri, prinsi la volan de catre politisti, aflandu-se sub influenta drogurilor

Doi tineri, in varsta de 19 respectiv 22 de ani, au fost depistati in trafic, de catre politistii din Sebes, in timp ce se aflau la volanul unor autoturisme, aflandu-se sub influenta drogurilor.La data de 20 februarie 2022, in jurul orei 02.200, politistii rutieri din Sebes, in timp ce actionau pe raza municipiului, pe strada Dorin Pavel, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar, de 20 de ani, din comuna Sasciori.In urma testarii conducatorului auto cu aparatul drogtest, a ... citeste toata stirea