Doliu in familia unui arbitru din Alba. Sotia "centralului" a decedat in urma unui accident rutier

Lumea fotbalului din judetul Alba este in doliu. Sotia arbitrului Lucian Neagu, originar din Teius a incetat din viata, la varsta de 43 de ani, in urma unui accident rutier care a avut loc marti 27 decembrie, in localitatea Daia din judetul Sibiu.Daniela si Lucian Neagu avea impreuna doi copii.Anuntul trist a fost facut de catre Asociatia Judeteana de Fotbal Alba, prin intermediul paginii de socializare."Doliu in familia Neagu.In urma unui tragic accident rutier ce a avut loc in data de 27 ... citeste toata stirea