Deputatul Corneliu Olar a trecut la cele vesnice, dupa o lunga si grea suferinta. Corneliu Olar, "deputatul motilor" a aparat de-a lungul carierei sale politice drepturile tuturor motilor.In varsta de 63 de ani, Olar suferea de o boala necrutatoare iar in ultima perioada aparitiile sale publice au fost tot mai rare. Corneliu Olar a fost parlamentar in mandatele 2008 -2012, 2016 -2020 si 2020 pana in prezent, s-a remarcat ... citeste toata stirea